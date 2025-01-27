Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник израильский новостной портал Walla со ссылкой на источников.

"Премьер-министр Нетаньяху планирует поехать в первую неделю февраля на встречу в Белом доме с президентом Трампом", - сообщили источники.

Отмечается, что Нетаньяху будет первым государственным лидером, который прибудет на встречу в Белый дом после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.