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Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом

Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом.
Другие страны
27 января 2025 г. 16:01
Нетаньяху собирается приехать в США на встречу с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует посетить Вашингтон для встречи с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник израильский новостной портал Walla со ссылкой на источников.

"Премьер-министр Нетаньяху планирует поехать в первую неделю февраля на встречу в Белом доме с президентом Трампом", - сообщили источники.

Отмечается, что Нетаньяху будет первым государственным лидером, который прибудет на встречу в Белый дом после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu ABŞ-yə səfər etməyi planlaşdırır
Версия на английском языке Netanyahu plans to visit US for meeting with Trump

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