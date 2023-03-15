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Нетаньяху собирается обсудить с Шольцем противодействие Ирану

Нетаньяху собирается обсудить с Шольцем противодействие Ирану Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Германию, где встретится со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.
Другие страны
15 марта 2023 г. 18:59
Нетаньяху собирается обсудить с Шольцем противодействие Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправляется в Германию, где встретится со своим немецким коллегой Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, одной из тем переговоров сторон станет "иранский вопрос", в том числе в контексте доступа Тегерана к атомному оружию.

"Лидеры обсудят различные аспекты политики и безопасности, в первую очередь иранский вопрос и развитие событий на региональной арене. Нетаньяху подчеркнет необходимость воспрепятствовать получению Ираном ядерного оружия", - отметили в канцелярии премьера Израиля.

Как указали в пресс-службе главы израильского кабмина, Нетаньяху впервые встретится с Шольцем с момента своего вступления в должность премьер-министра еврейского государства. При этом в ведомстве добавили, что взаимодействие двух стран носит особый характер.

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