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Нетаньяху считает, что освобождение заложников в Газе возможно силовым путем

Нетаньяху считает, что освобождение заложников в Газе возможно силовым путем Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАС по освобождению остающихся в секторе Газа заложников может быть заключено только с применением силы.
Другие страны
19 февраля 2024 г. 08:25
Нетаньяху считает, что освобождение заложников в Газе возможно силовым путем

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение с ХАМАС по освобождению остающихся в секторе Газа заложников может быть заключено только с применением силы.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Jerusalem Post.

"Освобождение заложников может быть достигнуто путем решительных военных действий и жестких переговоров, очень жестких переговоров. Эта твердая позиция должна включать в себя оказание давления", - цитирует газета заявление премьера на ужине с главами крупнейших американских еврейских организаций в Иерусалиме.

При этом Нетаньяху заявил, что давление следует оказывать не только на палестинскую группировку, "но и на тех, кто может надавить на ХАМАС, начиная с Катара".

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