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Нетаньяху счел смену власти в Дамаске новыми возможностями для Израиля

Нетаньяху счел смену власти в Дамаске новыми возможностями для Израиля Израиль приветствует смену власти в Сирии, считая, что это создает для него новые возможности, хотя и может принести новые риски.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 17:51
Нетаньяху счел смену власти в Дамаске новыми возможностями для Израиля

Израиль приветствует смену власти в Сирии, считая, что это создает для него новые возможности, хотя и может принести новые риски.

Как передает Report, такое мнение выразил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время поездки в приграничный с Сирией район, слова которого приводит его канцелярия.

Нетаньяху выступил с утверждением, что смена власти в Дамаске стала возможной после ударов, которые Израиль нанес по Ирану и действующей в Ливане организации "Хезболлах".

"Это, конечно, открывает новые, очень важные возможности для Государства Израиль. Но это также не лишено рисков. Мы прежде всего действуем для защиты нашей границы", - сказал он.

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