Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену

Режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену.
Как сообщает
По словам премьер-министра, за последние месяцы были убиты десятки террористов.
"Израиль продолжает бороться с терроризмом на всех фронтах, включая борьбу с иностранными спонсорами терроризма, и этому не помешают внутриполитические дебаты по поводу судебной реформы в стране. Мы всеми средствами действуем против терроризма", - добавил Нетаньяху.
Отметим, что 26 марта в Израиле начались массовые акции протеста против реформ в судебной системе, на которые вышли более 600 000 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир договорились остановить судебные реформы, вызвавшие массовые протесты в стране.