Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену

Режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену.

Режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

По словам премьер-министра, за последние месяцы были убиты десятки террористов.

"Израиль продолжает бороться с терроризмом на всех фронтах, включая борьбу с иностранными спонсорами терроризма, и этому не помешают внутриполитические дебаты по поводу судебной реформы в стране. Мы всеми средствами действуем против терроризма", - добавил Нетаньяху.

Отметим, что 26 марта в Израиле начались массовые акции протеста против реформ в судебной системе, на которые вышли более 600 000 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир договорились остановить судебные реформы, вызвавшие массовые протесты в стране.