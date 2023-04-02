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Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену

Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену Режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену.
Другие страны
2 апреля 2023 г. 19:26
Нетаньяху: режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену

Режимы, поддерживающие терроризм, платят за это высокую цену.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании правительства.

По словам премьер-министра, за последние месяцы были убиты десятки террористов.

"Израиль продолжает бороться с терроризмом на всех фронтах, включая борьбу с иностранными спонсорами терроризма, и этому не помешают внутриполитические дебаты по поводу судебной реформы в стране. Мы всеми средствами действуем против терроризма", - добавил Нетаньяху.

Отметим, что 26 марта в Израиле начались массовые акции протеста против реформ в судебной системе, на которые вышли более 600 000 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр национальной безопасности страны Итамар Бен-Гвир договорились остановить судебные реформы, вызвавшие массовые протесты в стране.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: “Terrorizmi dəstəkləyən rejimlər onun əvəzini ağır ödəyir”

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