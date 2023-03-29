Нетаньяху решительно отверг совет президента США Джо Байдена

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно отверг совет президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что израильским властями следует отказаться от судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты оппозиции.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно отверг совет президента США Джо Байдена, выразившего мнение, что израильским властями следует отказаться от судебной реформы, вызвавшей в стране массовые протесты оппозиции.

Как передает Report, об этом он написал в Twitter.

"Израиль - суверенная страна, которая принимает решения, руководствуясь волей своего народа, а не основываясь на давлении из-за рубежа, в том числе со стороны самых лучших друзей", - глава правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что высоко ценит личные отношения с Байденом и дружеские связи США и Израиля, однако его правительство намерено и далее проводить внутри страны те реформы, которые сочтет необходимыми. "Я знаком с президентом Байденом более 40 лет и ценю его многолетнюю приверженность Израилю. Альянс между Израилем и Соединенными Штатами нерушим и всегда преодолевает возникающие порой между нами разногласия. Моя администрация привержена укреплению демократии путем восстановления подлинного баланса между тремя ветвями власти, чего мы стремимся добиться за счет достижения широкого консенсуса", - указал израильский премьер.