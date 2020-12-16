Нетаньяху решил первым в Израиле вакцинироваться от COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве вакцинируется от коронавируса вечером 19 декабря.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Обращаюсь к вам, находясь в изоляции, которая завершится в пятницу. В субботу вечером я буду вакцинирован от коронавируса. Я попросил, чтобы мне сделали прививку первым с тем, чтобы служить примером гражданам Израиля и убедить их вакцинироваться", - написал Нетаньяху в среду Twitter .

С 13 декабря по 18 декабря он находится на карантине после контакта с заразившимся коронавирусом. "К концу января миллионы вакцин будут поставлены в Израиль. Я много работал, чтобы привезти их, и прошу вас прививаться", - обратился премьер к гражданам еврейского государства.