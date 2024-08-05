Нетаньяху решил не продвигать нормализацию отношений с Саудовской Аравией

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не способствовать продвижению потенциальной сделки по нормализации отношений еврейского государства с Саудовской Аравией до президентских выборов в США в ноябре.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху принял решение не способствовать продвижению потенциальной сделки по нормализации отношений еврейского государства с Саудовской Аравией до президентских выборов в США в ноябре.

Как передает Report , об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения, не называя источников.

По его информации, Нетаньяху решил, что пока не будет продвигаться вперед в вопросе нормализации отношений с Саудовской Аравией из-за политической ситуации в Соединенных Штатах, разногласий с американским лидером Джо Байденом, а также требования Эр-Рияда о прекращении огня в секторе Газа.

В начале лета газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников сообщила, что США и Саудовская Аравия близки к заключению оборонительного пакта, но успех этих усилий зависит от прекращения военных действий в палестинском анклаве и выражения Израилем приверженности созданию палестинского государства.

В конце апреля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон и Эр-Рияд активно работают над нормализацией отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Спустя месяц он сообщил, что Вашингтон и Эр-Рияд могут в ближайшие недели завершить подготовку своей части сделки по нормализации связей с еврейским государством.

До начала нынешнего обострения палестино-израильского конфликта власти Израиля неоднократно заявляли о стремлении к нормализации отношений с Саудовской Аравией. В сентябре 2023 года Нетаньяху, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что стороны все ближе к установлению дипломатических отношений. Тогда же аналогичное заявление прозвучало в интервью наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда телеканалу Fox News.