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Нетаньяху рассказал, почему Израиль не может предоставить вооружение Украине

Нетаньяху рассказал, почему Израиль не может предоставить вооружение Украине Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не может предоставить вооружение украинским военным из-за давних договоренностей с Россией.
Другие страны
16 марта 2023 г. 22:12
Нетаньяху рассказал, почему Израиль не может предоставить вооружение Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не может предоставить вооружение украинским военным из-за давних договоренностей с Россией.

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его заявление на совместной пресс-конференции с канцлером Олафом Шольцем после их переговоров в Берлине.

Он напомнил, что несколько лет назад между Израилем и РФ была заключена договоренность. Тогда стороны пришли к согласию, что израильские и российские пилоты летают рядом вблизи сирийского воздушного пространства. Это предотвращает открытие Ираном "третьего фронта" для Израиля.

"Но в рамках этих ограничений, в рамках этих соображений мы стараемся оказывать гуманитарную и оборонную поддержку Украине, которая проходит также пока мы здесь говорим", - рассказал он.

При этом Нетаньяху напомнил, что Израиль пытается помогать Украине гуманитарно.

"Мы поддерживаем Украину не только гуманитарными средствами, но также оказываем помощь в гражданской обороне", – сказал он.

Речь идет о системах раннего предупреждения. По его словам, у Израиля есть в этой области современные разработки, которые позволят сделать так, чтобы при угрозе воздушного удара "не вся страна или не целый регион бежали в бомбоубежища".

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