Нетаньяху распорядился сократить сроки операции по разгрому ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился сократить сроки ликвидации последних оплотов радикалов в секторе Газа и разгрома палестинского движения ХАМАС перед утверждением планов по захвату города Газа.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

Отмечается, что Нетаньяху выразил глубокую благодарность мобилизованным бойцам и их семьям, а также всем солдатам Сил обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ранее The Jerusalem Post сообщил со ссылкой на заявление официального представителя ВС Израиля Эффи Дефрина, подразделения израильской армии уже начали вести боевые действия в пригородах Газы, осуществляя подготовку к расширению маневра.