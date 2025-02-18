Нетаньяху распорядился о немедленном применении закона о запрете БАПОР

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о немедленном введении в действие закона о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о немедленном введении в действие закона о запрете деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на израильской территории.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия премьера.

"Нетаньяху распорядился немедленно обеспечить исполнение закона о БАПОР, принятого Кнессетом (парламентом - ред.)", - говорится в заявлении.

В канцелярии отметили, что нет никаких ограничений на выполнение распоряжения премьер-министра.

Отметим, что ранее советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман сообщил, что с 30 января вступил в силу закон о прекращении деятельности БАПОР в Израиле. Закон запрещает данной организации иметь представительства, предоставлять услуги и вести прямо или косвенно какую-либо деятельность на израильской территории. Законопроект был разработан из-за информации об участии сотрудников агентства в атаке на Израиль, совершенной вооруженными сторонниками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года. Израильская сторона неоднократно утверждала, что многие сотрудники БАПОР одновременно участвуют в деятельности военного крыла ХАМАС.