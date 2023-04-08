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Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта

Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве в пятницу мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.
Другие страны
8 апреля 2023 г. 00:39
Нетаньяху распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции после теракта
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился после теракта в Тель-Авиве в пятницу мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр проинформирован о теракте в Тель-Авиве. Глава правительства отдал распоряжение полиции Израиля мобилизовать все резервные роты МАГАВ (военная полиция – ред.), Армии обороны Израиля - мобилизовать дополнительные силы", - говорится в заявлении.

Нетаньяху также призвал граждан следовать указаниям служб безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu ordu qüvvələrinin və hərbi polisin səfərbər edilməsi barədə göstəriş verib

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