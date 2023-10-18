Нетаньяху проводит совещание военно-политического кабмина в узком составе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе Минобороны в Тель-Авиве оперативное совещание военно-политического кабинета в узком составе вслед за однодневным визитом в еврейское государство президента США Джо Байдена.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе Минобороны в Тель-Авиве оперативное совещание военно-политического кабинета в узком составе вслед за однодневным визитом в еврейское государство президента США Джо Байдена.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия премьера.

"Премьер-министр Биньямин Нетаньяху проводит в комплексе "Кирия" (комплекс Минобороны - ред.) в Тель-Авиве оперативное совещание с членами узкого военно-политического кабинета", - говорится в заявлении.

Напомним, что Байден посетил 18 октября Израиль с однодневным визитом.