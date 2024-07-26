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Нетаньяху провел в Вашингтоне встречи с Байденом и Харрис

Нетаньяху провел в Вашингтоне встречи с Байденом и Харрис Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с президентом США Джо Байденом.
Другие страны
26 июля 2024 г. 07:51
Нетаньяху провел в Вашингтоне встречи с Байденом и Харрис

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, находящийся с визитом в Вашингтоне, встретился с президентом США Джо Байденом.

Как сообщает Report, стороны обсудили развитие событий в Газе и ход переговоров о перемирии и освобождении заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Президент Байден заявил о необходимости как можно скорее устранить пробелы, заключить сделку, вернуть заложников и достичь длительного перемирия в Газе", - отмечается в заявлении Белого дома.

Байден также обсудил с Нетаньяху гуманитарный кризис в секторе Газа. Он заявил о необходимости устранить препятствия для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и обеспечить защиту мирного населения Газы.

Затем израильский премьер встретился в Вашингтоне с вице-президентом США Камалой Харрис. Их встреча длилась около 40 минут. Американский политик заявила собеседнику о необходимости как можно скорее заключить договоренности о прекращении огня в секторе Газа с радикальным палестинским движением ХАМАС.

"Я только что провела откровенную и конструктивную беседу с премьер-министром Нетаньяху", - заявила Харрис по итогам встречи с Нетаньяху в Белом доме. По словам вице-президента США, она "изложила премьеру серьезную обеспокоенность большим числом жертв среди мирного населения сектора Газа".

"Я также выразила серьезную озабоченность тяжелыми гуманитарными условиями в палестинском анклаве, где более чем 2 млн человек угрожает нехватка продовольствия, а полмиллиона человек сталкиваются с катастрофическим уровнем острой нехватки продовольствия", - отметила Харрис.

Отметим, что Нетаньяху также планирует встретиться с кандидатом на пост лидера США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Vaşinqtonda Bayden və Harrislə görüşüb

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