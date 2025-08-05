Нетаньяху провел трехчасовое совещание по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел закрытое совещание по вопросам безопасности. Встреча продолжалась около трех часов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел закрытое совещание по вопросам безопасности. Встреча продолжалась около трех часов.

Как передает Report ссылаясь на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир представил варианты дальнейших действий в секторе Газа. Армия обороны Израиля готова выполнить любое решение, которое примет военно-политический кабинет.

Ранее портал Ynet со ссылкой на источники сообщал, что политическое руководство близко к решению о полной оккупации сектора Газа. По словам одного из собеседников, переговоры по освобождению заложников зашли в тупик, и военного решения не избежать. При этом военное руководство, включая начальника Генштаба, выступало против этого шага.