Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху встретился сегодня с Уиткоффом. После этого премьер-министр побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр поблагодарил президента за помощь в освобождении военнослужащего Армии обороны Израиля Идана Александра", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что "президент США со своей стороны вновь подтвердил приверженность поддержке Израиля и выразил желание продолжать тесное сотрудничество с премьер-министром".