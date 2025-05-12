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Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.
Другие страны
12 мая 2025 г. 18:25
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после встречи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом провел телефонный разговор с американским президентом Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы израильского кабмина.

"Нетаньяху встретился сегодня с Уиткоффом. После этого премьер-министр побеседовал с президентом США Дональдом Трампом. Премьер-министр поблагодарил президента за помощь в освобождении военнослужащего Армии обороны Израиля Идана Александра", - говорится в заявлении.

В канцелярии добавили, что "президент США со своей стороны вновь подтвердил приверженность поддержке Израиля и выразил желание продолжать тесное сотрудничество с премьер-министром".

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Trampla telefon danışığı aparıb

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