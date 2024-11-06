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Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.
Другие страны
6 ноября 2024 г. 21:19
Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщил офис израильского премьера.

"Нетаньяху провел беседу с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом", - говорится в заявлении.

В канцелярии премьера отметили, что Нетаньяху стал одним из первых, кто позвонил Трампу. Разговор был "теплым и сердечным", премьер-министр поздравил избранного президента Трампа с победой на выборах, добавили в ведомстве.

Отмечается, что в ходе беседы Нетаньяху и Трамп обсудили "иранскую угрозу" и договорились работать вместе ради безопасности Израиля.

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