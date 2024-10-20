Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Состоялся телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщает The Times of Israel.

"Израиль учитывает обеспокоенность администрации США, но в конечном счете будет принимать решения, исходя из своих национальных интересов", - заявил Нетаньяху.

Ранее газета The Hill писала, что члены Демократической партии США подозревают, что премьер-министр Израиля может вмешаться в американские выборы. Издание отмечает, что по сравнению с 2020 годом наблюдается значительное снижение уровня поддержки администрации президента США Джозефа Байдена и вице-президента Камалы Харрис.