Нетаньяху провел телефонный разговор с Трампом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, лично выразив ему признательность за решение администрации США об отказе от признания незаконности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Как передает Report, oб этом глава правительства сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"Я поговорил по телефону с президентом США Дональдом Трампом и сказал ему, что он исправил историческую несправедливость, - отметил Нетаньяху. - Кому-то нужно было сказать простую правду. Я сказал президенту Трампу, что мы не на чужой земле, - подчеркнул премьер-министр. - Это наша родина уже более 3 тыс. лет".

При этом Нетаньяху подчеркнул, что шаг США не мешает переговорам с палестинской стороной.

"Напротив, это способствует миру, потому что невозможно построить истинный мир, основываясь на лжи".

Госсекретарь США Майк Помпео заявил что, Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.