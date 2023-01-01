Нетаньяху провел первую встречу с главой израильской разведки "Моссад"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вступивший в должность 29 декабря прошлого года, провел в качестве главы кабмина первую встречу с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, вступивший в должность 29 декабря прошлого года, провел в качестве главы кабмина первую встречу с главой израильской разведки "Моссад" Давидом Барнеа.

Как передает Report , об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

По ее информации, рабочая встреча Нетаньяху и Барнеа состоялась в штаб-квартире "Моссад".

"Премьер-министр получил доклад по всему спектру оперативных и разведывательных вопросов "Моссад" в целом и по иранскому вопросу в частности", - говорится в сообщении.

На своей странице в Twitter Нетаньяху разместил совместную фотографию с Барнеа, сделанную в ходе их встречи.

"Нам предстоит проделать огромную работу на благо безопасности Израиля", - написал премьер в комментарии к снимку.