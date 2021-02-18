Нетаньяху провел переговоры с Байденом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы, а также борьбу с распространением коронавируса.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы, а также борьбу с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху сегодня вечером разговаривал с президентом США Джо Байденом. Беседа была очень теплой и дружеской и продолжалась около часа", - говорится в сообщении. "Байден и Нетаньяху обсудили будущее продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы и договорились продолжить диалог" и "работать вместе, чтобы продолжать укрепление прочного альянса между Израилем и США", добавили в канцелярии. Президент США и премьер Израиля обсудили вакцинацию от коронавируса и борьбу с пандемией, указывается также в заявлении.