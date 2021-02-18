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Нетаньяху провел переговоры с Байденом

Нетаньяху провел переговоры с Байденом Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы, а также борьбу с распространением коронавируса.
Другие страны
18 февраля 2021 г. 02:41
Нетаньяху провел переговоры с Байденом
Биньямин Нетаньяху и Джозеф Байден

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом США Джо Байденом продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы, а также борьбу с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия израильского премьера.

"Нетаньяху сегодня вечером разговаривал с президентом США Джо Байденом. Беседа была очень теплой и дружеской и продолжалась около часа", - говорится в сообщении. "Байден и Нетаньяху обсудили будущее продвижение мирных соглашений, иранскую угрозу, региональные вызовы и договорились продолжить диалог" и "работать вместе, чтобы продолжать укрепление прочного альянса между Израилем и США", добавили в канцелярии. Президент США и премьер Израиля обсудили вакцинацию от коронавируса и борьбу с пандемией, указывается также в заявлении.

Газета The Times of Israel отмечает, что это был первый разговор израильского премьера с Байденом с момента его вступления в должность президента США.

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