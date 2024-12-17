Нетаньяху провел оперативное совещание с военными на хребте Хермон на Голанах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание с военным руководством на хребте Хермон на Голанских высотах.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел оперативное совещание с военным руководством на хребте Хермон на Голанских высотах.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

Согласно информации, участие в совещании принимали израильский министр обороны Исраэль Кац, начальник Генштаба Герци Халеви, командующий Северным военным округом Ори Гордин и глава Службы общей безопасности Ронен Бар.

"Премьер-министр осмотрел развертывание Армии обороны Израиля в этом районе и установил дальнейшие направления действий", - говорится в заявлении.

Напомним, что после смены власти в Сирии израильская армия 8 декабря объявила, что заняла позиции в буферной зоне на Голанских высотах, с 1974 года разделявшей территории под израильским и сирийским контролем. Позднее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что контроль над Голанскими высотами обеспечивают безопасность еврейского государства и они всегда будут частью Израиля.