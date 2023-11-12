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Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль

Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал западные страны поддержать отказ от прекращения огня в Газе, а также цель полного уничтожения ХАМАС.
Другие страны
12 ноября 2023 г. 13:17
Нетаньяху призвал Запад поддержать Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал западные страны поддержать отказ от прекращения огня в Газе, а также цель полного уничтожения ХАМАС.

Как передает Report, на пресс-конференции он сказал, что в некоторых странах "есть те, кто оказывает давление на лидеров, чтобы они добивались прекращения огня", и призвал: "Не поддавайтесь давлению. Наша война - это ваша война. Израиль должен победить ради себя самого и ради всего мира".

Премьер добавил: "Никакое международное давление, никакие ложные обвинения в адрес ЦАХАЛ не повлияют на настойчивость Израиля в защите самого себя".

"Израиль будет твердо противостоять всему миру, если это будет необходимо", - подчеркнул Нетаньяху.

Он заявил, что израильские военные будут оставаться в Газе "столько, сколько необходимо, чтобы предотвратить использование анклава для совершения террористических атак против Израиля".

"ХАМАС будет демилитаризован. Израилю больше не будет угрожать сектор Газа, и чтобы гарантировать это, ЦАХАЛ будет контролировать безопасность Газы столько, сколько потребуется, чтобы предотвратить террор оттуда", - сказал глава государства.

Он также сообщил что работает над обеспечением международной поддержки ЦАХАЛ, и заявил, что после зверств палестинской группировки "у каждого в свободном мире есть моральное обязательство поддерживать Израиль".

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