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Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства

Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил лидеров оппозиции сформировать в стране правительство национального единства в условиях начавшейся войны с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа, передает Report со ссылкой на ТАСС.
Другие страны
9 октября 2023 г. 23:55
Нетаньяху призвал создать в Израиле правительство национального единства

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил лидеров оппозиции сформировать в стране правительство национального единства в условиях начавшейся войны с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Мы все едины, когда мы едины, мы побеждаем. Народ един, и сейчас руководство также должно объединиться. Я призываю лидеров оппозиции немедленно создать правительство национального единства без предварительных условий, как [в 1967 году] было создано правительство во главе с Менахемом Бегином перед Шестидневной войной", - сказал он в телеобращении к нации.

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