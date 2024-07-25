Нетаньяху призвал создать аналог НАТО на Ближнем Востоке

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США, призвал к созданию альянса безопасности на Ближнем Востоке по аналогии с НАТО в Европе.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"После Второй мировой войны США создали альянс безопасности в Европе в противовес растущей советской угрозе, а сегодня Америка и Израиль могут создать альянс безопасности на Ближнем Востоке в противовес растущей иранской угрозе. Все страны, у которых мир с Израилем или будет мир с Израилем, должны быть приглашены в этот альянс," - сказал израильский премьер.