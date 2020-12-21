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Нетаньяху призвал полностью закрыть небо Израиля

Нетаньяху призвал полностью закрыть небо Израиля Такое решение связано с появлением нового типа коронавируса
Другие страны
21 декабря 2020 г. 16:33
Нетаньяху призвал полностью закрыть небо Израиля
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил на заседании правительственной комиссии по коронавирусу с призывом к министрам поддержать его предложение немедленно полностью закрыть небо еврейского государства для пассажирских рейсов, как это было сделано в начале пандемии в марте 2020 года, из-за угрозы распространения нового типа вируса. Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на израильские источники.

"Я созвал заседание комиссии по коронавирусу с одной целью, и это - полностью закрыть небо. Вирусная масса, попадающая в Израиль, должна быть максимально снижена, даже если в Великобритании они сейчас проверяют, что это за вирус, устойчив ли он к вакцине, а также изучают дополнительные вопросы. Для этого я прошу повторить то, что мы сделали во время первой волны коронавируса: закрыть небо как можно быстрее", - распространила обращенные к министрам высказывания Нетаньяху в начале заседания канцелярия главы израильского кабмина.

"С прошлого заседания комиссии по коронавирусу в воскресенье вечером мутация распространяется очень быстро, и уже ясно, что мы находимся в начале стремительно распространяющейся вспышки", - отметил Нетаньяху.

Вечером 20 декабря Нетаньяху сообщил, что Израиль закрывает небо для рейсов из Великобритании, Дании и ЮАР из-за обнаружения нового штамма коронавируса. "При необходимости мы добавим другие страны", - написал тогда Нетаньяху в Twitter. Одновременно власти страны решили, что граждане, которые находились в Великобритании, Дании и Южной Африке в течение 14 дней до возвращения в Израиль, будут "помещены государством в карантин в специально отведенных центрах", проинформировала канцелярия премьера.

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