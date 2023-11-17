Нетаньяху признал, что Израилю не удалось минимизировать потери в секторе Газа

Израиль делает все возможное, чтобы защитить мирное население от опасности во время борьбы с ХАМАС в секторе Газа, включая распространение предупреждающих листовок, но его усилия по минимизации потерь "провалились".

Израиль делает все возможное, чтобы защитить мирное население от опасности во время борьбы с ХАМАС в секторе Газа, включая распространение предупреждающих листовок, но его усилия по минимизации потерь "провалились".

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу CBS News.

"Любая смерть мирного населения – это трагедия. Мы делаем все возможное, чтобы защитить мирных жителей от опасности, а ХАМАС делает все, чтобы им навредить", - заявил Нетаньяху.

"Поэтому мы раскидываем им листовки, звоним им на мобильные телефоны", - добавил израильский лидер.

Однако политик признал, что минимизировать число жертв среди мирного населения не удалось.