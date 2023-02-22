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Нетаньяху: примирение Израиля с Саудовской Аравией окончило бы арабо-израильский конфликт

Нетаньяху: примирение Израиля с Саудовской Аравией окончило бы арабо-израильский конфликт Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии возможна, и это бы положило конец арабо-израильскому конфликту в целом.
Другие страны
22 февраля 2023 г. 04:21
Нетаньяху: примирение Израиля с Саудовской Аравией окончило бы арабо-израильский конфликт

Нормализация отношений Израиля и Саудовской Аравии возможна, и это бы положило конец арабо-израильскому конфликту в целом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил вечером премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху на конференции по вопросам безопасности в Тель-Авиве.

"Если мы расширим наш круг мира на Саудовскую Аравию, тогда, я думаю, мы подлинно завершим арабо-израильский конфликт, решим палестинскую проблему", - сказал Нетаньяху, высказывания которого распространила его канцелярия.

По мнению премьера, движение в сторону мира, основанного на общих интересах, с привлечением израильской военной, разведывательной, технологической и экономической мощи создаст прочную основу для соглашений о нормализации отношений между Израилем и его соседями.

"Это позволит добиться двух вещей: во-первых, это расширит круг мира, во-вторых, это может послужить бастионом против Ирана", - убежден Нетаньяху.

"Я думаю, у нас произойдет гигантский рывок вперед, если саудовское руководство решит, что официально хочет быть частью этого мирного процесса. Неофициально они уже участвуют в этом", - добавил израильский премьер.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu: “İsrailin Səudiyyə Ərəbistanı ilə barışması ərəb-İsrail münaqişəsinə son qoyardı”

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