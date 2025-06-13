Израильская военная операция против Ирана планировалась еще с ноября 2024 года

Израильская военная операция против Ирана планировалась еще с ноября 2024 года и изначально была намечена на конец апреля.

Израильская военная операция против Ирана планировалась еще с ноября 2024 года и изначально была намечена на конец апреля.

Как сообщает Report, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"На самом деле этот приказ я дал руководству оборонных структур более шести месяцев назад, 24 ноября. Я держу его здесь", - сообщил он в видеообращении, распространенном канцелярией главы правительства. При этом Нетаньяху продемонстрировал документ на листе бумаги формата А4. "Это приказ о фактической ликвидации иранской ядерной программы", - пояснил он.

Нетаньяху добавил, что решение о начале подготовки к этой операции было принято вскоре после ликвидации силами израильской армии в Ливане в сентябре 2024 года руководства партии "Хезболлах" во главе с ее генеральным секретарем Хасаном Насраллой. Изначально удары по Ирану планировалось начать в конце апреля текущего года, отметил премьер.