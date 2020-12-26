Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил короля Марокко Мухаммеда VI посетить Израиль.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил короля Марокко Мухаммеда VI посетить Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

«Нетаньяху поговорил с королем Марокко и пригласил его посетить Израиль», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Отметим, что четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа.