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Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль

Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил короля Марокко Мухаммеда VI посетить Израиль.
Другие страны
26 декабря 2020 г. 02:39
Нетаньяху пригласил короля Марокко посетить Израиль
Биньямин Нетаньяху / Ariel Schalit / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил короля Марокко Мухаммеда VI посетить Израиль.

Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости».

«Нетаньяху поговорил с королем Марокко и пригласил его посетить Израиль», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений. Таким образом, королевство стало шестым арабским государством, нормализовавшим отношения с Тель-Авивом. Отметим, что четыре из них — Марокко, ОАЭ, Бахрейн и Судан — сделали это при посредничестве администрации Дональда Трампа.

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