Нетаньяху: Прекращение огня в Газе без разгрома ХАМАС приведет к "бесконечной войне" Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газе без разгрома радикального движения ХАМАС приведет к "бесконечной войне" в палестинском анклаве.
17 августа 2025 г. 17:29
Нетаньяху: Прекращение огня в Газе без разгрома ХАМАС приведет к бесконечной войне

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращение огня в секторе Газе без разгрома радикального движения ХАМАС приведет к "бесконечной войне" в палестинском анклаве.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе еженедельного заседания правительства.

"Тот, кто сегодня призывает к прекращению войны без разгрома ХАМАС, не только укрепляет позицию ХАМАС и отдаляет освобождение заложников, но и гарантирует, что зверства 7 октября 2023 года будут повторяться вновь и вновь", - сказал Нетаньяху.

В результате израильские военнослужащие "будут вынуждены вновь и вновь сражаться в бесконечной войне", добавил он. По словам премьера, постоянный израильский контроль безопасности в секторе Газа является "лишь одним из условий для прекращения войны, которые ХАМАС отказывается принять".

"Мы (Израиль - ред.) настаиваем не только на том, чтобы движение ХАМАС было разоружено, но и на том, чтобы Израиль обеспечивал демилитаризацию сектора в долгосрочной перспективе, постоянно действуя против любых попыток вооружиться и против реорганизации любой террористической группировки. Чтобы ускорить освобождению заложников и гарантировать, что Газа больше не будет представлять угрозу для Израиля, мы должны завершить начатое и разгромить ХАМАС. Именно такое решение принято кабинетом на прошлой неделе", - продолжил он.

Версия на английском языке Netanyahu warns that ceasefire in Gaza without defeating Hamas will lead to endless war

