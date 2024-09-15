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Нетаньяху предупредил о неизбежности крупного конфликта с "Хезболлах"

Нетаньяху предупредил о неизбежности крупного конфликта с "Хезболлах" Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает крупномасштабную конфронтацию с движением "Хезболлах" в скором будущем неизбежной.
Другие страны
15 сентября 2024 г. 11:12
Нетаньяху предупредил о неизбежности крупного конфликта с Хезболлах

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает крупномасштабную конфронтацию с движением "Хезболлах" в скором будущем неизбежной.

Как передает Report со ссылкой на 13-й телеканал израильского телевидения, с таким предупреждением он выступил на совещании с руководством вооруженных сил и силовых ведомств страны.

Отмечается, что обострение конфликта с "Хезболлах" можно ожидать в ближайшие несколько недель или месяцев.

По данным телеканала, участники совещания согласились с оценкой премьера, было принято решение начать операцию против "Хезболлах" после того, как ей будет предана международная легитимность, а на границе будет сосредоточено достаточное количество войск.

В то же время силовики считают, что крупномасштабные боевые действия на севере Израиля приведут к значительному сокращению сил в секторе Газа.

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