Нетаньяху предупредил о неизбежности крупного конфликта с "Хезболлах"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает крупномасштабную конфронтацию с движением "Хезболлах" в скором будущем неизбежной.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает крупномасштабную конфронтацию с движением "Хезболлах" в скором будущем неизбежной.

Как передает Report со ссылкой на 13-й телеканал израильского телевидения, с таким предупреждением он выступил на совещании с руководством вооруженных сил и силовых ведомств страны.

Отмечается, что обострение конфликта с "Хезболлах" можно ожидать в ближайшие несколько недель или месяцев.

По данным телеканала, участники совещания согласились с оценкой премьера, было принято решение начать операцию против "Хезболлах" после того, как ей будет предана международная легитимность, а на границе будет сосредоточено достаточное количество войск.

В то же время силовики считают, что крупномасштабные боевые действия на севере Израиля приведут к значительному сокращению сил в секторе Газа.