Нетаньяху предостерег Иран от нападения на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова противостоять Ирану и "его сателлитам на всех фронтах"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова противостоять Ирану и "его сателлитам на всех фронтах"

Как передает Report , заявление главы кабмина еврейского государства распространила его канцелярия.

Он отметил, что любой, кто атакует Израиль, заплатит "очень высокую цену".

"Иран и его сателлиты стремятся затянуть на шее Израиля удавку террора. Мы полны решимости противостоять им на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену", - говорится в заявлении.

Ранее о "высокой цене", которую заплатит любой, кто посмеет напасть на Израиль, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.