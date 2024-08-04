Нетаньяху предостерег Иран от нападения на Израиль

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна готова противостоять Ирану и "его сателлитам на всех фронтах"
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Он отметил, что любой, кто атакует Израиль, заплатит "очень высокую цену".
"Иран и его сателлиты стремятся затянуть на шее Израиля удавку террора. Мы полны решимости противостоять им на всех фронтах, далеких и близких. Любой, кто нападет на нас, заплатит очень высокую цену", - говорится в заявлении.
Ранее о "высокой цене", которую заплатит любой, кто посмеет напасть на Израиль, заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.