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Нетаньяху предостерег "Хезболлах" от вступления в конфликт

Нетаньяху предостерег "Хезболлах" от вступления в конфликт Ливанская группировка "Хезболлах" "совершит ошибку всей своей жизни", если решит полноценно присоединиться к конфликту, начавшемуся 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль.
Другие страны
22 октября 2023 г. 18:27
Нетаньяху предостерег Хезболлах от вступления в конфликт

Ливанская группировка "Хезболлах" "совершит ошибку всей своей жизни", если решит полноценно присоединиться к конфликту, начавшемуся 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на Израиль.

Как передает Report со ссылкой на канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, с таким заявлением он выступил в ходе посещения военных, дислоцированных на северной границе страны.

"Я не могу сказать вам прямо сейчас, решит ли "Хезболлах" полноценно присоединиться к боевым действиям. Но если движение "Хезболлах" решит вступить в войну, то оно совершит ошибку всей своей жизни. Мы нанесем по нему удар такой силы, которую невозможно себе представить, и это будет иметь разрушительные последствия как для "Хезболлах", так и для государства Ливан", - сказал Нетаньяху, обращаясь к военнослужащим.

"Мы готовы к любому сценарию", - добавил премьер.

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