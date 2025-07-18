Нетаньяху позвонил Папе Римскому после удара Израиля по церкви в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Папе Римскому Льву XIV после попадания снаряда в церковь Святого Семейства в Газе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил Папе Римскому Льву XIV после попадания снаряда в церковь Святого Семейства в Газе.

Как передает Report, об этом сообщила служба печати Святого престола.

"В ходе разговора Святейший отец снова призвал к возобновлению переговоров, прекращению огня и прекращению войны. Он вновь выразил обеспокоенность в связи со сложившейся гуманитарной ситуацией в секторе Газа", - говорится в документе.

Папа Римский "снова подчеркнул неотложную необходимость защиты мест отправления культа и, прежде всего, верующих и всех жителей Палестины и Израиля".

Ранее Нетаньяху заявил о том, что Израиль сожалеет в связи с попаданием "случайного снаряда" в церковь в Газе. Он сообщил, что расследуется инцидент и Израиль "по-прежнему привержен защите мирных жителей и святых мест".

Из-за удара по единственному католическому храму в секторе Газа три человека погибли, девять ранены, трое из них получили серьезные травмы.