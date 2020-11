Нетаньяху поздравил Байдена с победой

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поздравил в воскресенье кандидатов на посты президента и вице-президента США от Демократической партии Джо Байдена и Камалу Харрис с победой на выборах.

"Поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Джо, нашим теплым личным отношениям уже около 40 лет, и я знаю вас как большого друга Израиля. С нетерпением жду работы с вами обоими по дальнейшему укреплению особого альянса между США и Израилем", - написал Нетаньяху на своей странице в Twitter.