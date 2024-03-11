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Нетаньяху поручил тюрьмам Израиля готовиться к приему тысяч новых заключенных

Нетаньяху поручил тюрьмам Израиля готовиться к приему тысяч новых заключенных Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил срочно подготовить тюрьмы страны к приему тысяч новых заключенных, осужденных за терроризм.
Другие страны
11 марта 2024 г. 07:08
Нетаньяху поручил тюрьмам Израиля готовиться к приему тысяч новых заключенных

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил срочно подготовить тюрьмы страны к приему тысяч новых заключенных, осужденных за терроризм.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила канцелярия главы правительства.

В ее заявлении отмечается, что соответствующее поручение он дал в ходе состоявшегося в Тель-Авиве межведомственного совещания по вопросам безопасности, посвященного проблеме острой нехватки мест в тюрьмах для заключенных по обвинениям в терроризме.

"Директива была дана по результатам заседания, в ходе которого Армия обороны Израиля и Служба общей безопасности представили свою оценку ситуации: в течение 2024 года в Газе и Иудее и Самарии (израильское обозначение Западного берега реки Иордан - ред.) будут арестованы тысячи террористов. С начала войны были арестованы 4 тыс. террористов, большинство - в Газе, и есть острая необходимость подготовиться к приему еще большего количества задержанных и заключенных", - указали в канцелярии.

По ее информации, в ходе совещания Управление тюрем Израиля представило свой план подготовки, рассчитанный на краткосрочную и среднесрочную перспективу.

Нетаньяху одобрил план и поручил немедленно приступить к его реализации.

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