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Нетаньяху поручил армии подготовиться к раздаче гуманитарной помощи в Газе

Нетаньяху поручил армии подготовиться к раздаче гуманитарной помощи в Газе Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможному распределению гуманитарной помощи в секторе Газа вместо международных благотворительных организаций.
Другие страны
4 сентября 2024 г. 06:26
Нетаньяху поручил армии подготовиться к раздаче гуманитарной помощи в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможному распределению гуманитарной помощи в секторе Газа вместо международных благотворительных организаций.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Channel 12.

По его данным, Нетаньяху недавно поставил перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) цель изучить логистику, оперативные механизмы и потребности в трудовых ресурсах, необходимых для выполнения этой задачи, которой до сих пор занимались международные организации.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви в свою очередь выступил против этой идеи, считая, что это поставит под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих.

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