Нетаньяху поручил армии подготовиться к раздаче гуманитарной помощи в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможному распределению гуманитарной помощи в секторе Газа вместо международных благотворительных организаций.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии готовиться к возможному распределению гуманитарной помощи в секторе Газа вместо международных благотворительных организаций.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Channel 12.

По его данным, Нетаньяху недавно поставил перед Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) цель изучить логистику, оперативные механизмы и потребности в трудовых ресурсах, необходимых для выполнения этой задачи, которой до сих пор занимались международные организации.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви в свою очередь выступил против этой идеи, считая, что это поставит под угрозу жизнь и здоровье военнослужащих.