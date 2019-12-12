© Ariel Schalit / Reuters https://report.az/storage/news/4f866d21d9b4dea204bcf2709e1b4573/0e342b51-15d6-4903-8be4-dd51ca3fc71e_292.jpg

Премьер-министр Израиля и лидер партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху пообещал победить на возможных повторных выборах в марте, передает Report.

"Центристский блок "Кахоль-Лаван" хотят утаить тот факт, что именно они делали все возможное, чтобы не допустить создания широкого правительства национального единства (по итогам выборов 17 сентября), которое осуществило бы аннексию Иорданской долины и распространило бы израильский суверенитет на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в Twitter.

"Единственное, что теперь нам остается, - это одержать победу на предстоящих выборах, убедительную победу, и именно это мы и сделаем", - продолжил премьер, обращаясь к своим сторонникам в партии "Ликуд".