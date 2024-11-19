Нетаньяху пообещал дать по $5 млн за каждого освобожденного заложника

Израиль готов заплатить палестинцам по $5 млн за каждого заложника, освобожденного из рук радикального палестинского движения ХАМАС.

Израиль готов заплатить палестинцам по $5 млн за каждого заложника, освобожденного из рук радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время поездки в сектор Газа, видеозапись выступления которого распространила его канцелярия.

"Тем палестинцам, кто хочет выбраться из этой ситуации, я говорю: любому, кто приведет нам заложника, мы предоставим безопасный выход. И ему, и его семье. Мы также дадим вознаграждение в размере $5 млн за каждого похищенного. Выбор за вами, выбирайте. Результат в любом случае будет один: мы вернем всех заложников", - сказал Нетаньяху.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года сторонников палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.