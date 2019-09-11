Нетаньяху пообещал аннексировать Иорданскую долину

Как передаёт Report со ссылкой на РИА Новости, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе обращения перед выборами пообещал распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.

Он подчеркнул, что после выборов будет представлена "сделка века". Это американский план по урегулированию палестино-израильского конфликта. План позволит распространить законодательство Израиля на еврейские поселения в Иудее и Самарии. Это западный берег реки Иордан, который занимает Палестина.

"Есть одно место, на которое можно распространить суверенитет Израиля сразу после выборов, если мы получим от граждан Израиля мандат на эти действия. Сегодня я сообщаю о намерении распространить израильский суверенитет на Иорданскую долину и север Мертвого моря", - отметил Нетаньяху.

Предпринять первые шаги Нетаньяху намерен после формирования нового кабмина.