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Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса

Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве был вакцинирован от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer в медицинском центре госпиталя "Тель ха-Шомер" в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива.
Другие страны
19 декабря 2020 г. 22:40
Нетаньяху первым в Израиле вакцинировался от коронавируса
Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в еврейском государстве был вакцинирован от нового коронавируса препаратом американской компании Pfizer в медицинском центре госпиталя "Тель ха-Шомер" в городе Рамат-Ган близ Тель-Авива.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию процедуры вела государственная телерадиокомпания "Кан".

Процедура вакцинации "проводилась перед камерами в прямом эфире с тем, чтобы премьер мог личным примером побудить широкую общественность к вакцинации", сообщила канцелярия главы израильского правительства.

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