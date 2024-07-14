Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку Трампу после предполагаемого покушения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу, который был ранен в результате стрельбы на митинге.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу, который был ранен в результате стрельбы на митинге.

Как передает Report , соответствующее заявление размещено на странице израильского лидера в соцсети Х.

"Сара [Нетаньяху] и я были шокированы вопиющей атакой на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", - говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".