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Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку Трампу после предполагаемого покушения

Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку Трампу после предполагаемого покушения Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу, который был ранен в результате стрельбы на митинге.
Другие страны
14 июля 2024 г. 03:51
Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку Трампу после предполагаемого покушения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым из мировых лидеров выразил поддержку кандидату в президенты США Дональду Трампу, который был ранен в результате стрельбы на митинге.

Как передает Report, соответствующее заявление размещено на странице израильского лидера в соцсети Х.

"Сара [Нетаньяху] и я были шокированы вопиющей атакой на президента Трампа. Мы молимся за его безопасность и скорейшее выздоровление", - говорится в сообщении.

Напомним, что Трамп получил легкие ранения в результате предполагаемой попытки покушения во время его выступления перед избирателями в штате Пенсильвания.

Официальный представитель политика Стивен Чун заявил, что Трамп в порядке и проходит обследование "в одном из местных медучреждений".

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Версия на азербайджанском языке Yaralanan Donald Trampa dəstəyini ifadə edən ilk lider Netanyahu olub

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