Нетаньяху переговорил с лидерами Германии, Украины, Италии и Великобритании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с немецкими, итальянскими и британскими коллегами Олафом Шольцем, Джорджо Мелони и Риши Сунаком, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с немецкими, итальянскими и британскими коллегами Олафом Шольцем, Джорджо Мелони и Риши Сунаком, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля.

"Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля на самооборону в случае необходимости", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.