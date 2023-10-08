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Нетаньяху переговорил с лидерами Германии, Украины, Италии и Великобритании

Нетаньяху переговорил с лидерами Германии, Украины, Италии и Великобритании Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с немецкими, итальянскими и британскими коллегами Олафом Шольцем, Джорджо Мелони и Риши Сунаком, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Другие страны
8 октября 2023 г. 18:12
Нетаньяху переговорил с лидерами Германии, Украины, Италии и Великобритании

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с немецкими, итальянскими и британскими коллегами Олафом Шольцем, Джорджо Мелони и Риши Сунаком, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба премьер-министра Израиля.

"Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля на самооборону в случае необходимости", - отметили в пресс-службе.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи".

В результате атаки погибли не менее 600 человек, еще свыше 2 тыс. получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Netanyahu Almaniya, Ukrayna, İtaliya və Britaniyanın liderləri ilə danışıb

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