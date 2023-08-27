Нетаньяху ответил лидеру ХАМАС, пригрозившему Израилю войной

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье прокомментировал недавнее заявление одного из лидеров движения ХАМАС о готовности к войне с Израилем, отметив, что в борьбе с террором будут применены все средства, а террористы заплатят полную цену.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал недавнее заявление одного из лидеров движения ХАМАС о готовности к войне с Израилем, отметив, что в борьбе с террором будут применены все средства, а террористы заплатят полную цену.

Об этом сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

"Я слышал и хвастливые слова лидера ХАМАСа Арури из его укрытия в Ливане. Он хорошо знает, почему он и его друзья скрываются в потайных местах. ХАМАС и другие марионетки Ирана хорошо понимают, что мы будем бороться всеми средствами против их попыток вести против нас террористическую деятельность в Иудее и Самарии, в секторе Газа и в любом другом месте", - заявил премьер на еженедельном воскресном заседании своего кабинета министров.

Нетаньяху заверил, что любой, кто попытается навредить Израилю путем финансирования и организации терактов, "заплатит по полной цене".

"Хочу также обратиться к гражданам Израиля: мы сталкиваемся с волнами террора, как изнутри, так и извне. Это непростые дни. Это дни, когда нам брошен вызов. Нам необходимо объединить силы в борьбе против террора, против преступности в арабском секторе, против внешних и внутренних угроз, которые во многом организует Иран, задействуя своих марионеток. Будем стоять вместе, и мы их одолеем. Это мой призыв ко всем членам правительства, депутатам Кнессета и всем гражданам Израиля", - добавил премьер Израиля.

Напомним, что ранее замглавы политбюро правящего в секторе Газа палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил ливанскому телеканалу Al-Mayadeen, что движение "готовится к полномасштабной войне и обсуждает это за закрытыми дверями". Арури также предрек Израилю "беспрецедентное поражение".