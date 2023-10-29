Нетаньяху отверг обвинения в том, что знал о предстоящем нападении ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг утверждения, что его заранее предупредили об атаке ХАМАС.
Как передает
"Вопреки ложным утверждениям: ни при каких обстоятельствах и ни на одном этапе премьер-министр Нетаньяху не был предупрежден о военных намерениях со стороны ХАМАС. Напротив, все чиновники структур безопасности, включая главу Совета национальной безопасности и главу Службы общей безопасности, оценивали, что ХАМАС сдержан и обратился к урегулированию", - отметил он.
До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что обстоятельства атаки ХАМАС 7 октября будут расследованы, но только после завершения наземной операции в секторе Газа.