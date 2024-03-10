Нетаньяху отверг критику Байдена: Мы действуем в интересах большинства израильтян

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику президента США Джо Байдена в свой адрес и заявил, что большинство израильтян поддерживает его политику в секторе Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг критику президента США Джо Байдена в свой адрес и заявил, что большинство израильтян поддерживает его политику в секторе Газа.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с соответствующим заявлением израильский премьер выступил в интервью германской газете Bild.

"Если президент США тем самым считает, что я провожу личную политику вопреки желанию большинства израильтян и это вредит интересам Израиля, то он ошибается по обоим пунктам", - сказал Нетаньяху. По его мнению, действия в Газе поддерживает "подавляющее большинство" граждан страны.

"Израильтяне поддерживают меры, которые мы принимаем, чтобы уничтожить остающиеся батальоны ХАМАС", - считает премьер. Большинство израильтян понимает: если мы сейчас этого не сделаем, то у нас повторится резня, как 7 октября, а это плохо для израильтян, плохо для палестинцев и плохо для мира на Ближнем Востоке", - добавил он.

Нетаньяху подтвердил намерение начать военную операцию в городе Рафах у границы анклава с Египтом. "Мы очень близки к победе. Как только мы начнем военную операцию против оставшихся батальонов террористов в Рафахе, то завершение активной фазы боев - вопрос недель", - утверждал он. Bild пишет, что Нетаньяху заявил о 4-6 неделях. По данным премьера, израильские силы уничтожили "три четверти батальонов ХАМАС", ликвидировали "как минимум 13 тыс. террористов". Он утверждал, что число погибших мирных жителей "намного меньше" того, которое приводит Минздрав палестинского анклава.

Ранее Байден в интервью телеканалу MSNBC заявил, что Нетаньяху "своими действиями в Газе больше вредит Израилю, чем помогает ему", так как настраивает весь мир против себя. Президент США также выразил мнение, что премьер Израиля обязан уделять больше внимания безопасности мирных жителей сектора Газа, которые гибнут в результате боевых действий.