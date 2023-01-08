Нетаньяху осудил казни участников демонстраций в Иране

Израиль осуждает казни участников антиправительственных протестов в Иране, считает исламскую республику угрозой для всего мира и поддерживает иранцев, выступающих против нынешних властей своей страны.

Израиль осуждает казни участников антиправительственных протестов в Иране, считает исламскую республику угрозой для всего мира и поддерживает иранцев, выступающих против нынешних властей своей страны.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина.

"За выходные иранский режим казнил двух молодых граждан. Израиль решительно осуждает эти гнусные убийства. Мы приветствуем иранских граждан, которые героически борются за свою свободу. Они жертвуют своими жизнями ради основных прав человека. Они показывают всему миру подлинное лицо репрессивного режима в Тегеране, режима, который угрожает своим гражданам, странам в регионе и всему миру", - заявил Б.Нетаньяху.

Иранское агентство ISNA ранее сообщило, что был приведен в исполнение смертный приговор в отношении двух человек, признанных виновными в убийстве в ходе беспорядков бойца исламского народного ополчения "Басидж".