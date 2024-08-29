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Нетаньяху опроверг сообщения о согласии Израиля на паузы в боях в Газе

Нетаньяху опроверг сообщения о согласии Израиля на паузы в боях в Газе Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опровергла информацию телеканала N13 о якобы согласии Израиля на паузы в боевых действиях в секторе Газа.
Другие страны
29 августа 2024 г. 02:56
Нетаньяху опроверг сообщения о согласии Израиля на паузы в боях в Газе

Канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опровергла информацию телеканала N13 о якобы согласии Израиля на паузы в боевых действиях в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении ведомства премьера.

"Сообщение канала N13 о том, что Израиль согласился на паузы в боевых действиях в секторе Газа, является ложным. Это не паузы в боевых действиях для вакцинации от полиомиелита, а лишь выделение определенных мест [для этого] в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В канцелярии уточнили, что предложение о выделении локаций для вакцинации "было представлено кабинету безопасности" и "получило поддержку соответствующих специалистов".

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