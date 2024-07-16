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Нетаньяху опасается повторения в Израиле сценария с покушением на Трампа

Нетаньяху опасается повторения в Израиле сценария с покушением на Трампа Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что опасается инцидента, подобного покушению на экс-президента США Дональда Трампа, в своей стране.
Другие страны
16 июля 2024 г. 01:50
Нетаньяху опасается повторения в Израиле сценария с покушением на Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что опасается инцидента, подобного покушению на экс-президента США Дональда Трампа, в своей стране.

Как передает Report, свое мнение премьер еврейского государства озвучил в интервью в интервью 14-му каналу израильского телевидения.

По словам Нетаньяху, он наблюдает в Израиле многочисленные случаи подстрекательства в отношении себя, своей семьи, а также других политиков.

"Это может произойти", - сказал израильский лидер, отвечая на вопрос о том, какова, по его мнению, вероятность подобного происшествия в Израиле.

"Здесь происходит подстрекательство к насилию и убийству избранных должностных лиц, министров, премьер-министра и членов его семьи. Это происходит массово, даже не ежедневно, а почти ежечасно. Масштаб этого таков, что в это трудно поверить. Лозунги "Предатель", "Убийца", "С вами надо покончить, как с Чаушеску или как с Муссолини" и так далее", - добавил премьер.

Ранее аналогичные опасения высказывали члены израильского правительства.

Напомним, что покушение на Трампа было совершено 13 июля (в ночь на 14 июля по бакинскому времени) во время его выступления перед избирателями в рамках предвыборной кампании в штате Пенсильвания. Позднее Секретная служба заявила о ликвидации подозреваемого, который был идентифицирован как 20-летний Томас Мэтью Крукс. В результате инцидента погиб один человек, по меньшей мере двое получили ранения.

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